精進地價查估，中市增設地價基準地。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

內政部為精進公部門地價查估作業，自93年起召集各地方政府試辦「地價基準地」制度，98年正式辦理，至108年全國已完成建置2538點。其中台中市108年已領先各都建置完成300點基準地，今年持續增設29點，可更精準查估29個行政區不同使用分區及用地別的價格，提高參考依據。地政局長吳存金指出，目前我國地價制度，主要依《平均地權條例》及《地價調查估計規則》等相關規定，查估公告土地現值及公告地價。為精進地價查估制度，內政部推出地價基準地制度，台中除積極建置地價基準地，更擴大不動產估價師參與，將240點地價基準地委託不動產估價師辦理查估作業，讓查估成果貼近真實市價，提高可參考性。

吳存金說，透過地價基準地查估，可掌握全市地價等位及變動情形，也可因應未來地價制度可能的變革；目前內政部除持續推動地價基準地查估作業，並積極研議結合電腦大量估價系統查估地價，取代現行地價查估作業方式。

吳存金強調，地政局已與逢甲大學土地管理系合作，全國首創發布「基準地比率分析」資料，於近價區段內選定具代表性基準地，可瞭解區段範圍內的歷年價格浮動狀況；日後民眾如有土地買賣需要，就能以附近基準地價進行比較，並根據浮動狀態作為土地買賣交易時的參考依據。

(中時 )