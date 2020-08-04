檢調單位偵辦立委集體收賄案歷時年餘，承辦人員在過程中一度心跳加速，因為監控發現太流公司李恆隆有個很好的習慣，就是他付錢給人會習慣讓人簽收，或許對他而言只是一種自保的手段，但對檢調來說卻是最有力的罪證，由於李恆隆至今不肯鬆口認罪，預計檢調將不會輕易讓李交保而有機會滅證，或隱藏這些收錢的字據。

根據檢調監聽，李恆隆透過中間人給錢有一個習慣，就是會請對方簽收，某天調查幹員發現，李要交付某種用途的款項給某縣市首長的人馬時，曾要求中間人必須寫字條簽收，而被交辦的下屬則覺得會不會把事情搞得太複雜，即在電話中曾詢有必要這樣簽字嗎？李則輕鬆回應說，「沒什麼，就只是意思意思，沒有特別要幹嘛。」

檢調研判，李恆隆會讓收他錢的人簽收字據，應該是作為有給錢的憑證，當然也可以說是一種自保的手段，但對辦案執法的檢調單位來說，這可是最直接有力的證據，但此次立委集體收賄案，李恆隆卻直接以借貸關係撇清行賄關係，連罪都不認，遑論將手上的事證交出來，因此李恆隆想要輕易交保也將較為困難。

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(中時新聞網)