上周爆出6名立委集體收賄案，檢調長期蒐證查出前太平洋流通公司董事長李恆隆在國會埋鍋造飯，打算運作立委修改《公司法》第9條，一舉搶回SOGO經營權，並查出前立委助理郭克銘及統領百貨富二代翁華利是白手套。其實，李是翁華利的舅舅，而翁與郭克銘早就認識，為助李奪回經營權，翁特別介紹郭給李認識，但郭不僅「公關費」獅子大開口，還沒有將事情辦妥，才送錢就被檢調逮個正著。

檢調上周偵辦立委集體收賄案轟動全國，總統府秘書長蘇嘉全因侄子立委蘇震清涉案並拿最多錢2000萬元，而向總統蔡英文請辭獲准。檢調第1天行動就將太流前董事長李恆隆及帳房李秀峰約談到案，還一併約談居間扮演白手套的統領百貨總經理翁華利及是知名公關公司總經理郭克銘。

外界搞不清楚，李恆隆策動立委在國會修改《公司法》，與身家上百億元的統領百貨第二代翁華利有何關連？本刊調查，李秀峰與李恆隆是姐弟關係，而李秀峰是翁華利的母親，翁稱呼李為大舅。為了替李恆隆奪回SOGO經營權，李可以說是全家總動員，而翁早就認識曾在國會當立委助理的郭克銘，因為李要在國會策動立委修法，所以才將郭介紹給李認識。

翁華利為了舅舅要搶回SOGO經營權特別引介郭克銘給李恆隆。（圖／報系資料照）

本刊調查，檢調監聽發現，郭克銘因為擔任國會助理多年，與李恆隆見面時，就稱自己認識時代力量最具知名度的立委黃國昌，也有辦法動員其他立委，還能舉辦公聽會。雖然郭開出來的公關費高到嚇人，連李的姐姐李秀峰也說貴，但由於是外甥翁華利介紹的，李信以為真。

李恆隆灑出大把鈔票後，《公司法》修法進度卻沒有收到預期效果，李大為光火，對郭克銘非常不滿，質問翁華利郭到底行不行。李對翁及郭的不滿，完全被檢調監聽掌控，檢調在收集其他相關事證後，決定收網。檢調在7月31日行動，光是李家就約談了李恆隆等3人，李恆隆被檢方聲押，李秀峰被交保50萬元，翁華利交保金額200萬元。

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(中時新聞網)