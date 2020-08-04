檢調偵辦6名立委集體收賄案，因為透過長期監聽案中關鍵人物李恆隆，發現李的政商關係很有基礎。但李為《公司法》的修法，還透過外甥翁華利認識曾任蘇震清辦公室顧問的郭克銘，希望能加大火力，結果效果不彰，並未能奪回SOGO經營權。李對郭拿那麼多「公關費」，卻沒辦什麼事，非常不滿。檢調監聽發現，李對親信大大抱怨郭，還表示自己向「黃大砲」（黃國昌）查證是否認識郭。

檢調長期蒐證發現，立法院對公司法修法時，存在很多疑點，其中最顯著的是，民進黨立法院總召柯建銘與國民黨廖國棟、時代力量為《公司法》第9條是否溯及既往的問題在國會交鋒。當時，立法院為溯及既往條款爭吵不休，柯建銘就明指廖國棟提此條款，國民黨不敢挺廖；柯還說：「為個案而訂定條文去挺對造，這樣可以嗎？有無這樣的立法例？」並直接問黃國昌「這樣可以嗎？你在吵什麼。」

而在這之前，黃國昌曾在臉書上PO文抨擊遠東集團的徐旭東，引起很大關注，李恆隆認為對奪回SOGO經營權大大有利。所以，當統領富二代、外甥翁華利將郭克銘引薦給李時，李交代一定要找黃國昌出面，且郭也向李表示可以介紹黃來為SOGO案發聲，兩人一拍即合。

結果，《公司法》第9條修法未如預期，李恆隆對郭克銘非常不滿意。檢調監聽發現，李曾向親信抱怨表示，他自己直接去向「黃大砲」（黃國昌）查證是否認識郭，結果黃回覆與郭不認識。黃的說法讓李大為驚訝。但李恆隆向親信表示直接向黃國昌查證的說法，也讓檢調好奇兩人的交情達到什麼程度。

不過，李恆隆沒有想到的是，檢調根據長期蒐證之後，今年5月間決定對6立委集體收賄案進行收網，李不但沒有收回SOGO經營權，還因而惹上更麻煩的官司。

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(中時新聞網)