哈格比颱風掠過台灣北部海域，暑假首颱雖虛驚一場，短時強降雨仍造成北台灣局部地區淹水。氣象專家吳德榮在「三立準氣象-老大洩天機」專欄指出，哈格比的特殊結構，是致災主因。

一般來說，颱風環流中，降水強度最強的地方在「颱風眼牆」，其次才是它的「螺旋雨帶」；哈格比中心從海上通過，自然眼牆挾帶的雨水都下在海上。吳德榮表示，哈格比的帶狀結構，因不斷通過同一地點，也就是強降雨持續下在同一個地方，導致淹水。

哈格比已於今（4）日凌晨登陸浙江溫州附近，未來將逐漸減弱、遠離。根據歐洲中期預報中心（ECMWF）模擬，季風低壓輸送至台灣附近的水氣仍多，天氣不穩定。

迎風面中南部及台東有局部陣雨或雷雨，南部有局部大雨或豪雨，北部午後也有強對流發展，提防大雷雨。今各地氣溫，北部24至34度、中部24至34度、南部23至32度、東部24至34度。

(中時新聞網)