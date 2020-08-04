曹西平發文。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

有「東區羅姐」之稱的女星羅霈穎昨(3日)突傳驟逝，享年59歲，過去和她同是秀場時期的好夥伴曹西平稍早發文坦言太突然，抱歉無法一一回覆記者的電話，因為難過到說不出來，也隔空喊話說：「妳不是要禍害千年嗎起來啊，連走了都沒有人知道，走了都幾天了也沒有人知道，這不像妳真的很不像妳的風格」。

羅霈穎突傳在家中身亡，曹西平稍早曬出在河堤運動的黑白照，說手機剛剛忽然一直響，聽聞發生什麼事後震驚到說不出話，兩人過去一起吃飯、跳舞、錄影、作秀，回憶太多，知道羅霈穎一直喜歡熱鬧，沒想到會在這個時間點跟大家道別，8月12日就要過生日的羅霈穎，甚至來不及過60歲生日，就瀟灑離開。

曹西平也說，當年班上最美的就是羅霈穎和于楓，兩人以前形影不離，「這兩位星星現在可以在另一個世界一起作伴了，我會永遠記得我們一起上課的歡樂時光」，羅霈穎以前的風格就是穿衣大膽，作風也很海派，所以很多男主持人都很怕她，「所以她每次出場，男主持人都會雙手把下面護好，這場面太好笑了」，「每次看到她都是在趕趕趕，她真的會氣死很多歌星跟藝人，了解她的人就知道，不了解她的人想說她怎麼這樣子，所以很多人看到她都盡量閃，反正讓她就對了，這就是她」。

話鋒一轉，曹西平坦言現在真的很想好好罵羅霈穎，平時身材保養都超好，又很會養生，曾說「家裡人都很長壽她說她應該也會很長壽的」，卻一聲不響離開大家，曹西平痛苦說：「千年老妖怪妳醒過來啊，妳不是要禍害千年嗎起來啊」，令他至今仍無法接受事實。

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