戰遊網（Wargaming.net）8/3宣佈將攜手孩之寶公司（Hasbro, Inc.）合作推出《變形金剛》主題戰艦迷彩以及《變形金剛》主題指揮官。重量級合作即將登場，《變形金剛》（Transformers）將正式降臨《戰艦世界》（World of Warships）與《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》（World of Warships Legends）。

這次重量級合作將釋出四款《變形金剛》主題戰艦迷彩，將以《變形金剛》機器人角色做為主題，分別為博派系列的柯博文Optimus Prime、大黃蜂Bumblebee以及狂派系列的密卡登 Megatron、蘭波Rumble。這四名《變形金剛》機器人角色也將搭配電影裡真實角色的配音及經典台詞，在《戰艦世界》化身為指揮官掌控戰局。

《戰艦世界》X《變形金剛》合作影片(影片取自 YouTube/World of Warships Official Channel)

《戰艦世界》全球執行製作人Philip Molodkovets表示：「《變形金剛》系列伴隨著好幾世代長大，從1980年的動畫​​系列到近幾年來的電影系列，讓我們對這些機器人角色愛不釋手，留下很深刻印象。有機會與《變形金剛》進行合作，對於《戰艦世界》團隊的許多成員來說簡直就是夢想成真，團隊也特別重視每一個細節，確保《變形金剛》的角色是按照真實大小比例在遊戲中呈現，帶給玩家栩栩如生的感覺。」

重量級合作登場！ 《變形金剛》即將降臨《戰艦世界》(圖/戰遊網 提供)

《Hasbro》企業策略及商務資深副總裁 Mark Blecher表示：「我們很高興能透過這次的合作將《變形金剛》品牌在《戰艦世界》中栩栩如生的呈現。 戰艦與變形金剛的強大結合勢必將帶來截然不同的全新視角給玩家與粉絲。」

除了主題戰艦迷彩及指揮官，這次重量級合作還將推出《變形金剛》貨櫃、遊戲任務和指令、消耗性迷彩、紀念性旗幟與補丁等全新內容。

(科技)