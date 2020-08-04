半導體測試介面廠精測（6510）受惠客戶旺季拉貨續求強勁、製程優化帶動產能增加，2020年7月合併營收「雙升」至3.85億元，改寫歷史次高。法人看好在台系、美系、陸系客戶訂單同步增加帶動下，精測第三季營收可望季增逾1成、改寫歷史新高。

精測2020年7月自結合併營收達3.85億元，月增6.76％、年增12.68％，改寫歷史次高。其中，晶圓測試卡2.74億元，月增0.12％、年增達25.08％。IC測試板0.68億元，月增9.92％、但年減26.18％。技術服務與其他0.44億元，月增達79.81％、但年減35.04％。

累計精測1～7月合併營收23.43億元，較去年同期16.18億元成長達44.74％，續創同期新高。其中，晶圓測試卡達18.43億元、年增達84.16％，IC測試板3.37億元、年增12.93％，技術服務與其他1.65億元，年減0.95％。

精測表示，7月全球經濟仍受新冠肺炎疫情影響，但公司積極布局探針卡新市場、新客戶成效逐漸顯現，加上內部執行全製程產能優化有成，藉由提升原有設備生產效率有效增加產能，滿足近期客戶強勁拉貨需求，公司各產品皆呈現旺季表現、推升營收成長。

精測將於明（5）日召開法說會，說明第二季營運概況及未來展望。由於第二季營收季增17.43％、改寫歷史次高，達成先前法說時預期的10～20％高檔區間，法人看好精測第二季獲利可望同步顯著成長、每股盈餘（EPS）有望突破6元。

(時報資訊)