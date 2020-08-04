國揚(2505)擬減資45.44795%，每股退還股款4.544795元，並將在9月18日召開股東臨時會，討論此議案。此外，處分大南港土地獲利入帳，董事會決議第2季擬配息1.5元，回饋給股東。

國揚目前股本為69.66億元，若通過減資案，減資後股本將為38億元。國揚指出，為活化股東資金運用及透過調整資本結構以提升股東權益報酬率，擬現金減資31億6582萬4790元，消除3億1658萬2479股，減資比率約45.44795%，減資基準日另行公告。減資案將俟經9月18日的股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。

國揚大南港案以282.87億元處分予富邦人壽，若以國揚持股34.06%來算，獲利大約55億元，預估每股挹注7.8957元。法人指出，國揚挾著大南港獲利，今年6月、第2季及上半年的獲利可望全數刷新記錄。

(時報資訊)