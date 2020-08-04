朋億(6613)公布第2季財報，單季營收11.4億元，年增12.6％，稅後淨利1.46億元，年增147.9％，每股稅後盈餘為4.29元。營運的成長主要來自大陸半導體、記憶體、光電等大廠客戶遞延設備訂單出貨與工程施作認列，單季高科技製成設備及工程服務合計營收比重提升至93％，半導體、光電產業營收比重分別為57％、32％。

該公司第2季整體毛利率、營業利益率分別較去年同期的15.4％、5.3％提升至28.1％、19.2％，累計上半年營收為20.82億元，年減7％，稅後淨利2.38億元，年增10.2％，每股盈餘7元。展望第3季，朋億持續拓展大陸半導體、光電、LED等客戶高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務，目前整體在手訂單較去年同期成長1成以上，主要還是以半導體廠為主，在大陸半導體倚賴進口，為考量戰略需求下，大陸最大晶圓代工廠今年提升資本支出用於上海晶圓廠，且高階製程擴產決心強烈，為朋億帶來接單契機。此外，化學品用量和種類都增加，化學品品質也提升，也是提供公司獲利能力的機會。

(時報資訊)