44歲的總統府發言人丁允恭，日前被拍到與一名女記者數度煲愛，還一同進入中山捷運站附近的公寓過夜，互動相當親密，且與友人聚餐也毫不避諱，就像男女朋友。

據《鏡週刊》報導，丁允恭7月17日下班後前往西門町與一名短褲辣妹會合，該女是政黨線記者，兩人互動就像男女朋友，接著到西門站搭捷運，丁允恭先上手扶梯，女記者則緊貼在後，兩人有說有笑，而在車廂內，女記者還不時撫摸丁允恭大腿。

接著兩人到捷運永春站，短暫分開後，丁允恭再出現已換上輕便服裝，兩人再搭捷運前往中山站，一同進入附近一棟舊公寓。丁允恭晚間11點多下樓拿外送餐點又上樓，直到隔天兩人才一起出門吃早餐，接著又回到公寓一直待到晚上。

同月21、22日，週刊又直擊兩人下班後約會，與友人聚餐也不避諱，友人甚至還會主動把女記者旁的位置讓給較晚到場的丁允恭。

週刊指出，丁允恭前年與前妻離婚，目前兩人仍住在一起，而丁允恭在高雄市政府新聞局長任職期間，也曾在前妻與另一名女記者間周旋。

(中時新聞網)