全台六都會區7月份買賣移轉棟數合計為2萬3588戶，月增19.3%，年增2.8%，分別是台北市2892棟，月增26.5%，年增0.6%；新北市6142棟，月增19.4%，年增2.6%；桃園市4615棟，月增20.3%，年增13.8%；台中市4059棟，月增11.2%，年減10.6%；台南2246棟，月增17%，年增17.6%；高雄市3634棟，月增23.6%，年增12.1%。由於房市交易與登記往往有1個月左右的時間差，所以7月買賣移轉棟數反映的是6月的市況，台灣在6月時正式解封，民眾大致上已回歸正常生活步調，3、4月購屋民眾逐漸回籠，成遞延性買盤，使6、7月連續兩個月的交易量皆較前一個月成長。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，上半年遞延性買氣釋放，尤其房貸低利助攻，具有建設、重劃或機能等題材的蛋白概念區，吸引不少買方進場，且股市在六月站穩「萬一」關卡，科技概念股帶動反擊，市場投資信心增溫，股票族荷包滿滿，也將部分獲利了結，轉進不動產等資金配置，尤其以套房、透天和店面等出租型產品最受置產族青睞。

與去年同期相比，北台灣三都分別以台北年增0.6%、新北年增2.6%及桃園13.5%，在建設、就業及房價親民等優勢下，桃園依然是北北桃三都中的房市「優等生」，其中又以桃園區及八德區交易年增22.8%、27.5%最為熱絡。若觀察今年前七月移轉量，也是以桃園年增13.2%最多。

張旭嵐分析，由於綠線捷運、機捷南延中壢段動工等建設，北北桃一日生活圈已然成型，配合高鐵特區、航空城等利多，讓桃園、八德等區未來性看好，加上目前仍有航空城計畫、亞洲矽谷計劃、桃園高鐵特區發展以及桃園鐵路地下化通過等利多，近日IKEA旗艦店，及橫濱八景島海外第一分館也於桃園開幕，軌道建設、商業投資，房價優勢，使得近年桃園已掀起一波輕移民潮，房市不管是租賃或買賣都很熱絡。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑說，7月交易量台中市去年因交屋潮墊高基期，年減10.6%，其餘五都皆較去年同期持平或增加，顯示今年雖受到疫情衝擊影響，但隨著疫情逐漸受到控制，消費者的購屋信心也跟著回升，再加上全球資金氾濫及低利率環境的影響，有置產需求的族群也進場購屋，為房市添增一大動能。

(時報資訊)