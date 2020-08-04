群益證（6005）配合台股逐筆新制上線，3月推出自行研發的「行動贏家」下單APP，上線短短3個月時間已突破一萬人下載使用。為擴大電子交易服務範圍，已自7月起推出國內及海外期貨交易，讓使用「行動贏家」APP客戶能進行更多元的商品市場投資。

群益證表示，「行動贏家」下單APP有3大主要特色，包括內建超光速下單及7種智慧單模式，並提供整合客戶金流資訊的一戶通帳務查詢，除了簡潔流暢且易於操作、可大幅提升下單效率外，也讓不懂程式交易的客戶，可進行OCO單、移動停損等策略交易。

群益證總經理賈中道表示，公司持續透過營業員了解客戶使用後的心得回饋，藉此不斷優化精進服務。此次藉由逐筆交易新制上線，推出自行研發的「行動贏家」APP，搭配數據分析結果、有別市場上眾多下單介面，為真正以客戶體驗為主所推出的行動交易APP。

為鼓勵更多客戶體驗APP，群益證推出優惠活動，新客戶開戶及交易皆可獲得好禮。活動期間首次完成申請一戶通客戶，透過APP交易滿額即可獲得便利商店100元以上購物金；參加「群雄爭霸 百萬擂台」交易競賽，更有機會獲得高額獎金，總獎金高達200萬元。

(時報資訊)