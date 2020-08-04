櫃檯買賣中心預計於109年8月6日召開上櫃審議委員會，審議意德士科技(7556)申請上櫃案。

意德士科技公司主要從事半導體晶圓前端製程設備零組件之製造、代理、銷售及提供零組件維修服務，申請時資本額1億8500萬元，董事長為闕聖哲，推薦證券商係永豐金證券及玉山證券；意德士科技公司108年度合併營業收入為3億8316萬元，稅後盈餘為6868萬7000元，每股盈餘為3.8元；109年第1季合併營業收入為9758萬3000元，稅後盈餘為1764萬6000元，每股盈餘為0.95元。

(時報資訊)