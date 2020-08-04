檢調偵辦立委集體收賄案，目前調查收賄總額3千餘萬，台北地檢署對立委蘇震清共8人聲押禁見，國民黨中央委員連勝文對此表示，「對民進黨權貴而言，掌握權力才能吃香喝辣，與貪腐關係剪不斷理還亂，像極了『出軌的』愛情」。

檢方這波偵辦聲押的10名對象，包括涉入SOGO經營權爭奪戰的李恆隆、郭克銘、陳超明、徐永明、蘇震清、廖國棟、丁復華、余學洋8人，以及涉入陽明山地目變更案的立委趙正宇及辦公室主任林家騏。

據《中時》報導，經過檢方偵查，蘇震清前後收賄約2000餘萬，立委廖國棟則收了900餘萬，立委陳超明則收了600餘萬，時力前黨主席徐永明則收200餘萬。至於陳唐山部分則是50餘萬，估計總金額3750餘萬。

且查閱監察院財產申報清單，蘇震清2015年一家存款約679萬，但2016民進黨執政後，蘇震清夫婦存款增至1584萬元，此後資產快速增長，2019年申報存款暴增至7528萬。

相關立委收賄，也讓連勝文感嘆，「對於民進黨的權貴而言，掌握權力才能夠吃香喝辣，所以選舉時一定不擇手段，而擁有權力時，面對金錢的誘惑，總是貪得無厭，才剛上一壘，就流著口水想直攻本壘。吃相難看，也因此與貪腐的關係，總是剪不斷理還亂」，連勝文最後更感嘆，「像極了『出軌的』愛情」。

(中時新聞網)