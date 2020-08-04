在蘇嘉全請辭總統府祕書長不到24小時，總統蔡英文昨火速敲定由李大維接任。對此，有評論認為，原以為劉建忻將代理一陣子，沒想到蔡不到一天就拍板定案，「跟過去蔡的個性不太一樣」。此外，由過去被認為是老男藍的李大維接任府秘書長，蔡出招算是暫時擋下民進黨內派系鬥爭。

蔡總統昨召開記者會，宣布由李大維接任總統府祕書長，交付李大維的第一項工作就是辦妥前總統李登輝的治喪事宜。在蘇嘉全請辭獲准後，總統府在第一時間宣布，由副祕書長劉建忻暫代祕書長，坊間傳出各種繼任祕書長人選。然而，為避免蘇嘉全的人事變動，被刻意操作為黨內派系糾紛，並考量全球即將步入後疫情時代，衡量國際及區域情勢狀況，台灣接下來要打「國際盃」防疫工作，蔡在徵詢李大維並獲得同意後，隨即對外宣布該人事案。據《中評社》報導，蔡不到一天就拍板定案，「跟過去蔡的個性不太一樣」。

該評論分析指出，卓榮泰、洪耀福、林錫耀等人都曾傳出會接任府秘書長一職。然而，若洪耀福出線，蔡會被質疑用自己人，英系大將近期頻出事，再用英系人馬恐有有爭議。至於林錫耀在上次全代會選舉回歸到新系，蔡恐也不放心。卓榮泰則是擔任黨主席時，主持2020黨內初選被認為力挺賴清德，蔡對卓也不是很放心。秘書長是蔡的左右手，若不用自己人，蔡也不能放心。既然在黨內怎麼用人都恐遭反彈，蔡直接找出身國民黨的李大維，弭平其他派系的雜音，快速結束這次人事過程。

(中時新聞網)