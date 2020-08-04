小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（4日）財經重點。

【1】台股三風點火 不怕外資落跑

台股8月首交易日黯淡，外資腳底抹油大賣302億元，致大盤跌破5及10日均線，惟法人指出，台股有三大優勢，月線12,343點有守且量能未失控、櫃買人氣未退潮、新台幣守住29.5元防線，指數上攻機會仍存，另台股正值半年報密集公布期，做夢之餘更要獲利支撐，才有望推升台股再戰萬三。

【2】12檔 外資逆勢買

蘋果股價與市值7月31日同步創歷史新高，但蘋概股表現兩樣情，外資操作也大不同，據統計，外資3日大賣超台股304億元，然而逆勢買超聯電（2303）、TPK-KY（3673）等12檔上市股，各買超逾1億元，在外資買盤青睞下，股價同步收大漲，表現可圈可點。

【3】7月新車銷售 飆出今年新高

台灣車市全球獨強，在暑假國內旅遊、防避疫情需求帶動下，7月新車銷售飆出近4.4萬輛的巨量，再度改寫今年單月新高紀錄。車商樂觀8月車市，特別是進入農曆鬼月前的衝刺買氣，將市場規模放大至3.3萬輛，較去年同期大增37.5％。

【4】六都房市７月發燒

資金狂潮擋不住，房市交易也瘋狂！國內房市在資金氾濫、低利率雙引擎助攻下，六都地政局3日公布7月建物買賣移轉棟數，合計為2.36萬棟，月增19.3％，與去年7月同期的超高基期相較，也成長了2.8％，創下2016年1月房地合一實施四年半以來的單月新高紀錄。

【5】中華電反擊 首推三合一資費

出手反擊，中華電信正式推出三網合一匯流新資費。根據中華電信官網最新公告，中華電信近日推出行動＋寬頻上網＋MOD三網合一資費，這是中華電信有始以來第一次推出「三網合一」匯流資費，電信三雄針對行動、有線電視、寬頻上網「匯流」資費，正式開戰。

(中時新聞網)