馬林魚爆發新冠疫情鬧得東區賽程大亂，由於本季採用跨聯盟同區對戰，美聯東區的藍鳥隊也被連累(馬林魚是國聯球隊)。藍鳥先發投手修梅克(Matt Shoemaker)非常不爽，「我不知道其他球隊是怎樣，但馬林魚有些人跑去夜店群聚，他們得節制一點。」

對於聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)想把責任推卸給球員，修梅克認為球員本就該約束自己，但他不喜歡聯盟的賽程安排。因為費城人曾與馬林魚交手，藍鳥8月初對費城人的系列賽被取消，修梅克抱怨說：「費城人球員沒有新冠病例，我們應該要照常比賽的。」「身為先發投手，我們偏好規律的行程。」

馬林魚18位球員染病，雖然沒有公布姓名，5日他們對戰金鶯時，看看哪些球員缺席就知道了。馬林魚從後方叫來支援的球員，還從其他球隊購買幾個投手補缺，或許有人不想在此時加盟馬林魚，但做為球員也是身不由己。

(中時新聞網)