包括微軟擬收購抖音（TikTok）美國業務在內，數個規模龐大的併購案題材再度升溫，為市場帶來提振，以及國會民主黨團與川普政府就敲定新一輪新冠疫情紓困方案恢復協商，由微軟、蘋果領軍，周一美股三大指數同步上揚，道瓊指數漲逾200點，那斯達克指數更再度飆至歷史新高。

周一收盤，道瓊工業指數漲236.08點或0.89%，為26,664.4點。標普500指數漲23.49點或0.72%，為3,294.61點，創下2月21日來收盤新高，距離歷史高點僅差3%。那斯達克指數漲157.52點或1.47%，為10,902.80點，刷新7月20日創下的歷史收盤高點。

標普500指數11大類股漲跌互見，科技股指數大漲2.49%，漲幅遠超出其他類股。

微軟證實已獲得川普總統放行，將繼續與中國科技公司字節跳動就收購抖音美國業務進行協商。此前川普以國安疑慮為由，揚言將全面禁用抖音。微軟股價勁揚5.6%。

安全系統公司ADT暴漲56%，媒體報導Alphabet旗下谷歌公司將以4.5億美元收購ADT近7%股份。

獲德國西門子醫療設備公司（Siemens Healthineers）以160億美元進行收購，瓦里安醫療系統（Varian Medical Systems Inc）股價大漲22%。

Kansas City Southern漲2.76%，媒體報導，某投資人團隊正在考慮約以200億美元進行收購的計畫。

蘋果股價上漲2.5%，盤中一度漲4.75%，站上444.87美元新高。該公司上季業績呈爆炸性成長，並宣布1拆為4的股票分割計畫。目前蘋果市值達1.89兆美元，越來越接近2兆美元大關。

(時報資訊)