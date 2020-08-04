59歲藝人羅霈穎昨(3日)驚爆在家中猝逝，約2天後才被人發現，出道39年的她是演藝圈中有名的富婆，但起底其背景，出身於富裕家庭的她本身就是千金小姐，然她不願被家庭束縛，年輕時就離開家裡，曾靠伴舞、當服務生、秘書等工作維生，進入演藝圈後靠自己成為豪門，個性海派的她也因「及時行樂」4字人生觀，終生決定不婚。

被封為「東區羅姐」的羅霈穎家中相當有錢，還有一個大她12歲的詩人教授哥哥羅青（本名羅青哲），但羅霈穎進入叛逆期後，就常瞞著家裡去秀場做伴舞等工作自給自足，被父親發現後，父女關係鬧翻，羅霈穎毅然決然離開家中，因緣際會出道後，靠自己存了4千多萬，吸金功力一流。

然個性強勢的羅霈穎也有不慎跌倒的時候，33歲時她因投資幾乎賠光所有積蓄，可她越挫越勇，又靠自己賺進一桶金，後來還搖身變包租婆，近年來常在世界各地旅遊，生活愜意。過去她透露完全不想嫁豪門貴公子，選男友條件第一首選就是年輕帥哥，需要的只是一起過生活的「玩伴」而不是「老公」，認為不管到幾歲都有資格談戀愛，只要及時行樂就夠，不求開花結果。

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