暴力討債並擄人案，警方在案發現場找到犯案工具包含模擬槍、裝飾彈與膠帶等。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

林姓男子因為多次向洪姓男子索討債務未果，於是林男委託另一名35歲林姓男子代為催討債務，林姓男子再邀另3人於7月8日晚間強行帶走林男。家人發現報警，警方於日前循線找到共犯，偵破此案。

左營警方調查，64歲洪姓男子因為數千萬的工程款糾紛，於7月8日晚間搭乘高鐵返回左營站，至停車場取車時即遭林姓男子等4人強押上車帶走。家屬發現洪男沒有回家，報警請求協助。

警方獲報後，調查發現該暴力討債集團行事縝密，且犯案足跡擴及他縣市，在報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦後，即結合刑事局偵八大隊、高雄市刑大、南投與嘉義警方等組成專案小組偵辦。

警方經過濾歹徒行徑路線監視器發現，歹徒刻意由台3線一路北上至嘉義縣，沿途甚至輪流懸掛偽造車牌，以逃避警方追查。警方接續調閱監錄系統，並以車追人，鎖定主嫌林男涉有重嫌，於是兵分多路至嘉義、南投、新竹等縣市偵蒐調查，再發現除林男外尚有其餘共犯黃男、江男、張男等3人涉案。

專案小組分於7月11日發現主嫌林男開車往南投縣國姓鄉旁山區前進，於是跟隨他的行蹤至山區林間小木屋，因天色已晚，更免被害人洪男遭受傷害，於是緊急破門而入，在屋內發現洪男。警方現場查扣作案模擬槍1枝、裝飾彈2顆、膠帶3捆、新台幣30萬、涉案車輛、債權協議書等贓證物。犯嫌供稱與洪男之間有債權、債務關係。

警方於日前找到共犯後，全案依妨害自由、傷害、妨害祕密、偽造文書等罪嫌於7月30日移請橋頭地檢署偵辦。

(中時 )