多位立委與前立委捲入史上國會最大的貪汙案件，國民黨、民進黨、時代力量三黨立委都涉入其中；而時代力量黨主席徐永明在事件中最為遭人詬病，對此，核能流言終結者、以核養綠公投發起人黃士修指出關鍵，因為「人們早就看不慣這種假掰貨！」

黃士修在「中廣論壇」中表示，在這起貪汙案中，徐永明既不是最大咖的，也不是收錢最多的，但為何卻在各方媒體中飽受批判？主要原因是在時代力量這個政黨上面，因為過去時代力量一直以清廉、公開透明、高道德標準著稱，但如今卻陷入這種貪汙弊案，顯得格外諷刺，黃士修更直白表示，「我們早就看不慣這種假掰貨！」

而時力針對徐永明的收賄問題，秘書長陳志明竟指稱徐永明收錢是為了「發黨員薪水」，針對這個說法，黃士修表示，SOGO案發生期間時代力量的黨主席並不是徐永明，而是前立委黃國昌，如果這陳志明的說法，「難道黃國昌也牽涉其中？」

(中時新聞網)