知名藝人羅霈穎，3日晚上9時許被友人發現陳屍台北八德路的工作室，享年59歲，警方到場發現她已明顯死亡，雙腳發黑，當時以身體拗折姿勢躺床。知情人透露，死狀像是猝死的痛苦掙扎。據了解，羅有服用安眠藥習慣，警方昨獲報到場時，發現她嘴角有白沫，至於是否服藥過量致死，仍待檢察官今相驗遺體釐清死因。

羅昨晚被友人發現陳屍在家中工作室，現場未留下遺書，僅看到安眠藥，警方到場時，看見她已躺在床上，叫喚沒有回應，呈現身體彎曲、雙腳著地坐在床緣倒下的姿勢，據《三立新聞》報導，知情人透露，死狀像是猝死的痛苦掙扎，且腳已經發黑。

羅出身富裕家庭，原本是個千金小姐，但她不願被家庭束縛，年輕時就離開家裡，曾靠伴舞、當服務生、秘書等工作維生，進入演藝圈後靠自己闖出一片天，年輕時存了4千多萬，但33歲那年因投資幾乎賠光所有積蓄，後來又賺進一桶金，更傳出在北市東區擁有5間房產，每個月光是租金就入帳50萬元，搖身變成包租婆，隨著年紀增長，她認清「男人會變，房產不會」，能照顧她下半輩子的是手上那5棟房，而不是小鮮肉。

(中時新聞網)