對於檢調偵辦時代力量黨主席徐永明等人貪瀆案並向法院聲請羈押一事，有媒體報導，徐不只收了200萬元，在其住家還搜出300萬現金。該媒體更披露太流前董事長李恆隆對徐永明評價是「暗的會收，明的不會收」。

檢調偵辦立委集體貪瀆案，台北地檢署1日將李恆隆、無黨籍立委趙正宇、民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、時代力量主席徐永明、助理余學洋、丁復華、林家騏，還有白手套郭克銘全部向法院聲請羈押禁見。

檢調單位偵辦6位朝野現任、前任立委涉及收賄弊案，其中以徐永明被爆料收200萬元震驚各界。不過，徐永明否認收賄，辯稱是選民服務，參與公聽會並非立委職權範圍，收受金錢是政治獻金，沒有貪汙對價關係，法官訊後將其暫押候審室。

不過，據《鏡週刊》報導，檢調除了查到徐收了李恆隆約200萬元賄款外，還在住家搜到現金300萬元。其中，200萬的賄款有100萬元存入黨中央帳戶，另100萬元不明。至於300萬元，徐永明則辯稱，是今年2月向一位金主募款500萬元得來的，裡面的200萬已花在選務工作，另外300萬則是借款。

時力黨秘書長陳志明2日也在臉書「時代力量全國黨員社團」中發文替徐永明護航，稱徐永明這次會被捲入此案，「也是因為黨發不出薪水，所以去借錢來發。」「先提供黨行政面的狀況讓大家知道事實基礎，心裡也多個參考資訊。」不過，陳志明此番說法遭到輿論批評。

而《鏡週刊》更指出李恆隆對徐永明的評價是「暗的會收，明的不會收」，更抱怨一場會議要200萬元，但講得很差。

(中時新聞網)