前促轉會副研究員吳佩蓉，日前踢爆國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文涉抄襲後，昨（3）日再爆國民黨立委許淑華的碩士論文也有抄襲疑慮。對此，許淑華表示，論文強調的是主題原創性，抓緒論有失公允。今日許淑華臉書最新PO文，對於論文爭議並沒有多談，而是分享日前到高雄輔選踩點打卡的活動。

吳佩蓉在臉書表示，許淑華2009年在南投市長任內，取得逢甲大學經營管理研究所在職專班碩士學位，論文題目〈公部門結合地方文化創意產業發展之研究-以南投市為例〉，從標題開始，整整五大段（近2頁篇幅），全部抄襲中央大學客家政治經濟與政策研究所黃中元的碩論〈公民社會與地方文化產業發展之研究—以南投縣茶葉文化產業為例〉（第3〜5頁），而許淑華的參考文獻也未載入。

查看近10頁，吳佩蓉指出，發現至少有2頁確定涉及抄襲，其他絕大部分的段落看起來，也不像出自許淑華之手筆。

許淑華澄清，與「中央大學黃中元論文」發表時間相差僅有半年，寫作時黃中元論文尚未發表，所以不可能看過其論文，另有幾個段落是引用暨大博士班「研究計畫」內容，因文章未發表，所以疏忽未載明引用出處。

有關「池上米」部分，許淑華說，內容節錄自地方研習中心研習論壇，已於第二段載明引用出處，強調擔任南投市長期間，探討公部門結合地方文化創意產業發展，且當時各產業推廣均為她所首創或延續，因此所撰寫內容有獨創性和完整性。

論文爭議爆發後，許淑華今在臉書PO出最新文章，對於論文一事隻字未提，而是分享上週日出席「立委相挺、真愛高雄活動」，到鳳山區進行踩點打卡，一路拜訪當地知名鳳山鹹米苔目、龍山寺、大東公園及鳳儀書院。

(中時新聞網)