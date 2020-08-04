檢調偵辦立委收賄案，昨晚二度訊問全案關鍵人前太流董事長李恆隆，據了解，李恆隆在法庭上坦承，他雖然有給立委支票，但動機是為了對抗不正義，不會去要求立委做出違背職務的事，因此希望法官能讓他交保。

李恆隆委任律師杜英達表示，李恆隆並未否認給錢，但都是支票。因此李認為他都將錢交代得那麼清楚，而且將過去20年的心境的讓法官了解，他相信法官會考量他的狀態做出做好裁決。

據了解，檢調懷疑，李是依立委對施壓修法出力程度，給予不同賄款金額，其中交付好友、立委蘇震清約2000萬最多，前立委徐永明開公聽會獲200萬，廖國棟修法主張「溯及既往」，也拿到數百萬元好處。

檢調查出，李恆隆是透過政治公關行銷業者「是知管理顧問公司」總經理郭克銘充當白手套，藉由修法「公關費」等名義行賄各黨立委，郭則藉由這些「公關活動」項目收取佣金。

檢調監聽發現，李恆隆為了修法，陸續付出約4000萬的「公關費」，李事後曾向友人抱怨「公關費太貴了」，由於檢調也曾監聽到郭克銘曾與立委助理討論如何設計公關活動項目，提高「公關費」數額，不排除郭及立委助理是為了佣金，追加「公關費」所致。

(中時新聞網)