宏碁旗下安碁資訊（6690）今年以來營收規模持穩成長，上半年營運亦逐季走升，稅後每股盈餘2.07元。展望下半年營運，在既有業務穩定、疫期間來自線上交易、APP相關資安檢測業務增溫，加上前進東南亞市場亦有斬獲，安碁資訊保持審慎樂觀看法。

安碁資訊上半年單月營收維穩雙位數年增幅、並逐季成長，第二季營收1.82億元，季增逾12％、年增近21％，毛利率及營業利益率分別達40.1％及11.71％，單季稅後淨利1,790.9萬元，年增24％。惟因其於去年第四季擴增股本，致其單季稅後盈餘1.1元、去年同期的1.14元走滑。

安碁資訊表示，第二季營收貢獻主要來自資安平台建置服務，比去年同期成長112%，主要受惠於經濟部、交通部、水利署與能源局…等機構，協助建置資訊分享與分析中心（ISAC）及資訊安全監控中心（SOC）等大型專案。

其上半年營收3.47億元、較去年同期增長逾27.6％，毛利率及營業利益率亦雙雙下滑1～2個百分點、分別達40.17％及11.74％，稅後淨利則在業外收益較去年同期大幅減少下，僅微幅增長1.4％，上半年稅後每股盈餘為2.07元。

安碁資訊將於8月21日進行除權息交易，每股含權0.2元、含息3元，預計將於9月17日發放現金股利。

針對下半年業務發展策略，安碁資訊表示，將持續擴展維運技術（OT）的研究與測試，同步著手現有的OT專案，進行可行性分析，規劃佈署OT SOC的監控服務，未來納入7x24的嚴密監控。

至於已經提供的OT檢測、OT資安健診及OT顧問服務，已陸續推廣至工業自動化的各產業領域，並結盟場域的防火牆、阻斷式攻擊等設備廠商，擴大OT安全維運的服務範圍。在企業邁向5G智慧物聯網時代，工業4.0智能管理的同時，能夠降低企業營運中斷的風險。

海外布局的拓展策略，仍以東南亞國家優先，目前已與泰國、印尼當地國際級夥伴合作，整合彼此資源，深化跨境經營、未來能夠建構資安產業生態圈，創造多贏成長契機，共同攜手佈建東南亞區域性資安聯盟。

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