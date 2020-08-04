路透社報導，在中印外交關係緊張之際，根據北京與印度政府的消息來源透露，印度政府正考慮對東南亞貿易夥伴的進口產品設限，以避免大陸藉由繞道這些國家，而將產品銷往印度。

根據相關人士指出，印度政府目前正計畫透過提高產品的品質標準，實施數量限制以及增加港口檢查次數，對來自東南亞國家的進口品設立障礙。

然而這些措施鎖定的進口品項目將包括基本金屬、筆電元件、手機、家具、皮革、橡膠、玩具、空調、電視與紡織品等。

(工商 )