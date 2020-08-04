谷歌3日宣布同意支付4.5億美元買進家庭安全公司ADT部分持股，希望能共同打造新一代智慧家庭安全產品。

根據雙方協議，谷歌將以每股8.22美元買入ADT最近創造的5470萬股B股，至於ADT則負責把前者硬體與服務整合到它的產品。這項交易將有助谷歌擴展智慧家庭設備的服務內容。

兩家公司還承諾，將根據達成里程目標的速度，再度挹注1.5億美元，以作為行銷，產品研發與人才訓練的資金。

(工商 )