仲琦(2419)公佈第二季財務報告，第二季單季每股賺0.35元，相較第一季轉虧為盈，7月起越南廠正式出貨，WiFi6新品也開始出貨，預計下半年營收可望逐季加溫。

仲琦第二季合併營收為25.43億元，較第一季營收成長75%，歸屬於母公司之稅後純益約為1.13億元，相較第一季已轉虧為盈並大幅成長，第二季每股盈餘為0.35元。

仲琦累積前二季合併營收為39.94億元，較去年同期營收衰退26%，前二季歸屬於母公司之稅後純益約為8200萬元，每股盈餘為0.25元。

仲琦越南廠自6月初正式啟用後，於6月底完成首批試產，並於7月初正式出貨，目前產線可以穩定的良率進行生產，預期大陸和越南的整體產能持續供應之下，可滿足客戶額外增加的訂單需求。

仲琦新開發的WiFi6搭配2.5G快速上網無線纜線數據機設備已經於7月開始大量出貨，在仲琦逐漸提供在北美和歐洲的運營商陸續汰換舊有的802.11ac無線纜線數據機，訂單已經看到隔年第二季，下半年營收可望逐季加溫。

(時報資訊)