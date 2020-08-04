中華電(2412)與勤崴(6516)國際、淡水客運攜手合作，於今年五月底依據「無人載具科技創新實驗條例」取得自駕車試車牌，經過不載客測試後，目前已經於淡海輕軌崁頂站至美麗新影城站啟動載客運行服務，成為國內第一個上路載客運行的「智駕巴士」；更是國內第一個整合C-V2X(Cellular vehicle-to-everything)蜂巢式車間通訊、自駕車、路側感測器及雲端監控平台的自駕車公共運輸接駁服務。

目前國內外多數自駕巴士皆於封閉場域進行試運，未真正提供長期公共運輸的接駁服務，中華電自去年起，受新北市交通局委託執行「新北市自動駕駛電動巴士系統測試運行計畫」，與勤崴國際、淡水客運、NOKIA等單位共同合作，展開自駕車運行測試。本計畫中華電信於淡海新市鎮建立監控中心，透過平台可即時得知自駕車位置、車內外影像、車流及天候狀況等，並採用勤崴國際之自駕車，透過C-V2X(Cellular vehicle-to-everything)蜂巢式網路技術通訊方式，將周遭環境的號誌狀態與其他車輛、行人通行資訊傳送至自駕車平台進行運算，讓自駕車除了透過本身的攝影機、光達得知環境狀況外，亦可額外透過C-V2X的通訊方式及路側攝影機、雷達等獲得道路資訊，提升自駕車行車安全，此外，中華電建立的監控中心亦可查閱歷史資料，作為自駕車運輸效益分析，有效提升服務品質。

中華電表示，本次試乘活動將持續至12月底，每日配合輕軌營運時間，由上午11點至晚上9點半間發車，平均發車間隔約20分鐘，週六、週日及國定假日更延長運行至晚上10點。

(時報資訊)