導電漿料大廠—勤凱(4760)單季稅後盈餘為3503萬元，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為1.27元，累計上半年每股盈餘為2.23元，勤凱表示，新冠肺炎疫情對第3季市場需求造成影響，公司將力求維持上半年水準。

勤凱受惠於客戶需求強勁，且公司新增被動元件客戶及太陽能背銀導電漿客戶，讓公司上半年業績亮眼，其中第2季合併營收3.07億元，年成長1.24倍，創下單季歷史新高，營業毛利為7155萬元，年成長1.54倍，營業淨利為4697萬元，年成長8.57倍，稅後盈餘為3503萬元，年成長1.3倍，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為1.27元，累計上半年合併營收5.57億元，年成長97.16%，營業毛利為1.23億元，年成長98.48%，營業淨利為7540萬元，年成長3.77倍，稅後盈餘為6144萬元，每股盈餘為2.23元。

勤凱科技表示，第3季市場需求仍會受新冠肺炎疫情影響，公司除原有客戶外，新增被動元件客戶，以及太陽能背銀導電漿客戶與訂單，力求維持上半年水準。

(時報資訊)