獲投銀Bernstein調升股票評級至「優於大盤」，周一高通（Qualcomm）股價收漲3.77%，為109.59美元。

Bernstein出具報告稱看好即將到來的5G周期，並認為高通的「風險收益率」比過去長期以來更為「正面」，因此將高通股票評級從「與市場一致」調升至「優於大盤」。

報告中亦指出，高通在客戶與監管爭端方面的前景更為清晰，以及華為晶片業務可能帶動高通股價進一步上揚。

上周高通公布上季營收獲利均優於市場預期，並宣布與中國科技巨頭華為技術達成和解協議，本季營收獲利可望大幅成長。高通表示，受惠與華為達成專利授權和解協議，第四財季未經調整之每股盈餘預估將介於2.12～2.32美元，營收估介於73億～81億美元，遠超出市場預期。

周一費城半導體指數收漲1.91%，報2,177.27點，成分股中僅賽靈思收黑。輝達股價勁揚3.73%。

(時報資訊)