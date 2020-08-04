美國7月ISM製造業PMI數據報54.2，市場預期53.6，前值為52.6，週一美股上漲，漲幅介於0.72至1.91％，四大指數短期高檔盤堅。蘋果上漲2.52%，微軟上漲5.62%，聯電ADR上漲14.32%，台積電ADR上漲0.076%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為12,300點至12,400點，壓力為13,031點附近。

（3）、技術指標：KD開口向下，9日K值大於50，短線偏多整理。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為156點附近，壓力為166點左右，KD技術指標開口向上，9日K值小於50，短線整理。

觀盤重點為台股指數是否能收復5日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，台股選股方向可留意第三季展望佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、高殖利率、金融、內需等。

(時報資訊)