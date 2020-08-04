前高雄市長韓國瑜遭罷免後，目前持續沉澱中，但外界仍對韓的下一步高度關注。國民黨文傳會副主委、前台北市副市長李永萍認為，韓若有打算東山再起，要等11月後，美國情勢明確後，美中問題才好理解未來有無新的架構，這樣台灣的角色及主張比較清楚。

韓國瑜卸任後，曾表態目前不會接受任何邀請或職務，也不會參與任何組織活動，但許多支持者仍希望韓能復出。日前傳出韓陣營規劃在8、9月間展開全台「謝票」行程，國民黨新北市議員葉元之日前則透露，韓國瑜目前大部分都在雲林，也過著很輕鬆的生活，去咖啡廳一個人看書喝咖啡，生活還蠻愜意的，沒有聽說有什麼復出的動作。據《中評社》報導，李永萍認為，韓如在8、9月復出不太適合，9月美中對立會更尖銳，主要議題還是夾在美中鬥爭下台灣的進退，韓選在這時間復出，她覺得時機不太適合。

此外，李永萍認為，若韓國瑜打算東山再起，要等11月後，美國情勢明確後，美中問題才好理解未來有無新的架構，台灣什麼角色以及什麼主張會比較清楚，因為韓走透透時，不可能迴避這種問題。

(中時新聞網)