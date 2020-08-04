總統府發言人丁允恭，遭直擊與一名女記者互動相當親密，就像男女朋友，還一同過夜。不過，丁允恭與女記者交往並非首次，過去就曾劈腿遭抓包，而前妻也為了賭氣才和他結婚。

據《鏡週刊》報導，丁允恭雖被拍到與一名主跑政黨線的C女記者同進同出，但仍與前妻嚴婉玲住在一起。知情人士透露，丁允恭的感情世界相當複雜，過去擔任高雄市政府新聞局長期間，就曾劈腿另一名女記者。

事後嚴婉玲巧遇該女記者前男友，對方要她管好老公，沒想到嚴竟說，會跟丁允恭結婚是在賭氣，或許有一天會離婚，若有天事情爆發被媒體問到，只會說都知道，但這是他的個人行為，「難道要哭哭啼啼嗎？太難看了，我有我的政治生涯」。

嚴婉玲直言，要讓丁允恭難過，讓他在婚後承受更大社會壓力，並向女記者前男友說，若要揭發不會阻攔，也絕不會出來說「相信老公」這種話。

週刊報導，丁允恭友人也證實劈腿一事，雖當時兩人都與丁分手，但後來丁與顏又復合結婚，但婚姻僅短短1年，2018年4月就離婚了。

對於和C女記者交往一事，丁允恭表示現與前妻維持朋友關係，因租約與貓的緣故，目前兩人仍合租，強調是在沒有婚姻狀態下和C女交往，且前後兩名女記者都非公眾人物，因此不方便多說。

(中時新聞網)