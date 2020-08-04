泰菜私廚〈Zaap〉的〈醃蟹〉，因蟹種不同而有不同的食趣與「爽度」。（圖／姚舜）

黃澄澄的蟹黃與透明狀的蟹肉，泰菜私廚〈Zaap〉的〈醃蟹〉，在盛夏酷暑中吃來過癮。（圖／姚舜）

泰菜私廚〈Zaap〉的〈泰式香料烤雞腿〉，呈盤時會附上沙拉和糯米飯讓食客搭佐享用。（圖／姚舜）

泰國人吃炸雞或烤雞時，會配上糯米飯且用手抓了就入口，食客在〈Zaap〉可以嘗試這種泰國常民吃法。（圖／姚舜）

泰菜私廚〈Zaap〉的〈泰式香料烤雞腿〉，雞腿肉去了骨後用薑黃、辛香料與奶汁調製的醬汁醃過入味後，再炭烤成菜，風味與口感皆很誘人。（圖／姚舜）

〈Zaap〉的主人兼主廚AJ簡士捷說，公的泰國蝦蝦膏多，所以他只用公蝦炭烤，吃食時可以沾海鮮醬提味。（圖／姚舜）

〈鐵板青胡椒炒海鮮〉內容有花枝、鮮蝦和竹蟶，並以綠胡椒掛帥提味添香，上桌時鑄鐵鍋內的醬汁還持續蒸騰、香氣逼人。（圖／姚舜）

蟶子又稱「竹蟶」或「西施舌」，〈鐵板青胡椒炒海鮮〉也用了這種帶殼海鮮入饌。(圖／姚舜）

〈芭蕉花鮮蝦沙拉〉是將芭蕉花切絲後醃漬入味，再用以魚露、椰糖、辣椒膏、檸檬汁調製的醬汁拌炒，口感爽脆、醬香濃郁。（圖／姚舜）

泰菜私廚〈Zaap〉的〈泰式香料炸雞翅〉，伴隨著蒜酥和過油爆香的辣椒、檸檬葉一起呈盤。（圖／姚舜）

〈Zaap〉的〈火山排骨〉是火車夜市的名菜，主廚AJ叫它為「泰式酸辣排骨湯」，我到覺若稱為「泰式肉骨茶」也不賴。（圖／姚舜）

在〈Zaap〉可以吃到獨特的泰式風味甜點〈蛋絲小脆餅〉，脆餅與蛋絲中間還「埋伏」了打發的鮮奶油。（圖／姚舜）

泰菜私廚〈Zaap〉的泰式傳統甜點〈香蕉煎餅〉，裡餡是香蕉和蛋黃打成，煎餅外層還用了煉乳和阿華田粉增加甜香。(圖／姚舜）

台北新開泰菜私廚〈Zaap〉的主人兼主廚AJ簡士捷，曾在台北喜來登飯店泰菜餐廳與多家知名泰菜餐廳歷練。（圖／姚舜）

台北市信義區吳興街345巷內一棟舊公寓的一樓，白牆上用亮橘色的英文書寫體寫了「Zaap」，乍看，這樣的「店招」，很容易讓人誤以為這是一家賣衝浪或滑板之類的體育用品店。殊不知，這外觀「實在很不像一家餐廳的餐廳」，其實是一家泰菜餐廳，一家以「 Authentic Thai Cuisine」為定位的泰菜私廚，8／4日開始試營運，是全台第一家採預約制訂位的泰菜私廚。

「Zaap」這個字在泰國東北話中指的是「有味道」、「夠味道」或「好味道」；「authentic」這字在烹調料理中指的則是正宗、道地，所以〈Zaap〉這私廚餐廳標榜的是：這裡提供的是有有滋有味的道地泰國菜。

〈Zaap〉的主人兼主廚Chef AJ簡士捷，大學唸的是餐飲管理，畢業後進了泰國餐廳學廚，從此就一路在泰國料理的世界中鑽研，未曾「變心」移情別戀換作其他菜。為更深入了解泰國菜的文化，簡士捷還自費花錢學泰文。而為精準掌握泰菜料理的精髓，他每年都會赴泰國二次以上，除了到處「吃學」，並一定會到當地傳統市場「東張西望」，請菜販或攤商介紹蔬菜或辛香料。在台灣，如此用心學習泰菜的台籍廚師，大概只有簡士捷。

簡士捷曾在不同的泰菜餐廳歷練，待得最久的是台北喜來登大飯店的泰菜餐廳〈SUKHOTHAI〉，他在那，一待就是7年，跟過泰籍名廚「阿明師」李明芢與泰籍女廚「阿桐師」許雪莉，是他／她們在廚房裡最重要的助手。

台北米其林一星、名列〈亞洲50大〉排行榜的〈MUME〉主廚Richie林泉，攜手曼谷米其林一星〈Le Du 〉主廚Ton在台北東區開〈baan〉餐廳海外首家分店，簡士捷則是第一位駐店台籍大廚。

一技傍身的料理職人泰半有相同的夢想與抱負，為他人作嫁久了，總會也想要有個二畝三分地，自己創業開一家屬於自己的餐廳一展身手。於是，〈Zaap〉誕生了。只是，簡士捷攢的錢有限，所以他決定「從小做起」，餐廳就28個座位，自己在廚房帶個夥伴搞定所有菜式，外場則就請太太下了班來幫忙。這當然有點辛苦，但簡士捷不想求人。

南洋料理近年在台灣成了「新食力」，其中又以泰國菜最受歡迎。只是，為了省時省事，坊間有些泰菜餐廳的醬料或醬汁，都是工廠生產的半成品，簡士捷則堅持所有醬汁醬料都自製，且辛香料都是手工在缽中用小木棒？製。「手？才能完整具體呈現辛香料的氣味」，簡士捷說，這是體現Authentic精神最重要的工序。

常民味、街邊味或夜市味，〈Zaap〉用這些味道來體現「正宗泰菜」的精神，但卻將食材升了級。這是過去在五星飯店歷練的心得，舉凡：〈芭蕉花鮮蝦沙拉〉、〈泰式香料炸雞翅〉、〈青胡椒炒海鮮〉等菜式，都是如此。

簡士捷料理〈烤泰國蝦〉時堅持只用公蝦，因為公蝦的蝦膏較多、蝦味較濃郁。出〈香料烤雞腿〉時不僅會附醬汁，還會附上糯米飯和〈青木瓜沙拉〉），因為「泰國人平常就是這麼吃」。簡士捷將〈火山排骨〉比喻為「泰式酸辣湯」，我卻覺得他更可稱為「泰式肉骨茶」，這是曼谷知名觀光美食景點拉差達火車夜市中熱門菜式。

一道用泰式醬汁將紅蟳或沙母由生醃至熟的〈醃蟹〉，是台灣泰菜餐廳吃不到，卻可征服食饕味蕾的美餚，其原理與用「生醉法」做出的上海菜〈嗆蟹〉有異曲同工之妙，同樣都是蟹肉晶瑩剔透、紅膏誘人，上海〈嗆蟹〉啖的是酒香，泰式〈醃蟹〉吃的是用魚露、椰糖和蒜頭調製出的醬汁風味，值得饕家食客一試。

(工商 )