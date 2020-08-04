美國科技股財報亮眼，加上美國製造業數據優於市場預期，在蘋果、微軟領漲下，那斯達克指數創新高，道瓊指數收漲200點。台股近期高檔震盪、外資賣壓出籠，但在美股激勵下，台股周二(4日)開盤上漲96.67點、以12,609.70點開出，隨後漲勢擴大至超過百點，台積電股價上漲5元、開在421.0元，隨後漲勢擴大至強漲逾2%。

新台幣近期維持強漲態勢，但台股周一蘋概三王、大型權值股面臨龐大賣壓，先前遭到拋售的生技股在資金挹注下盤面有撐，周一三大法人賣超307.92 億元，外資大賣 304 億元，台股險守12500關卡。

台股周二受到美科技股以及經濟數據表現不俗激勵，截至上午9點05分，台股上漲點或、暫報點，站回12600關卡。台積電股價上漲8.50元或2.04%、暫報424.50元；鴻海股價上漲0.90元或1.17%、暫報78.00元；大立光股價上漲50.00元或1.32%、暫報3,850.00元。

(中時新聞網)