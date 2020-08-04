台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）三大電子權值股，4日開盤大漲，帶動台股加權指數開盤不久即大漲逾百點，站上12,600點關卡。

微軟有望收購抖音美國營運部門、其他企業也傳出併購消息，再加上製造業活動增溫，促使那斯達克指數在8月第一個交易日就刷新歷史收盤高。

道瓊工業平均指數8月3日上漲0.89％（236.1點）、收26,664.40點。那斯達克指數上漲1.47％（157.5點）、收10,902.80點。費城半導體指數上漲1.91％（40.86點）、收2,177.27點，創歷史收盤新高。

元富投顧指出，台股在前一周上演了半場激情，指數一度衝高到13,000點，但台積電大漲，成交量暴增到3,000億以上，卻也讓市場居高思危，紛紛拋出持股，投資人擔心指數過高的疑慮尚未消除

元富投顧認為，短線上若美國股市依然保持多頭，那麼台股稍做降溫，台積電等拉回整理，反有利類股輪漲及個股表現，多頭型態也同樣沒有破壞，月線12,400點是支撐。

(工商 )