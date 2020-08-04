光學鏡頭廠-亞光(3019)深耕潛望式鏡頭多年，因南韓三星電子集團設計生產的潛望式鏡頭侵犯其鏡頭設計專利，公司於日本東京地方法院對南韓三星電子旗下三星電機提出手機鏡頭侵權訴訟，這也是繼大立光(3008)之後，第2家台灣光學鏡頭廠控告三星集團手機鏡頭侵權。

長達12年由全P(塑膠鏡片)獨霸的智慧型手機鏡頭在潛望式鏡頭被打破，也讓深耕G+P手機鏡頭設計的亞光有了切入點，亞光設計的G(非球面模造玻璃)+P(塑膠鏡片)潛望式鏡頭雖然尚未正式導入智慧型手機鏡頭，但隨著潛望式鏡頭滲透率逐步提升，亦引爆專利大戰。

根據亞光公告，本公司因發現三星電子所銷售之產品已侵害公司所擁有鏡頭設計技術之專利權，於8月3日在日本Tokyo District Court對Samsung Electronics Japan Co., Ltd.提出專利訴訟(法律事件之相關文書案號Reiwa 2 (wa) 19218)，以保護公司智慧財產權；目前訴訟已進入司法程序，不便透露訴訟相關細節。

據了解，目前潛望式鏡頭設計有全P、G(玻璃)+P(大立光)，以及G(非球面模造玻璃)+P(亞光)，此次南韓三星電子集團-三星電機設計生產全P潛望式鏡頭侵犯亞光潛望式鏡頭部分設計，而三星電機的潛望式鏡頭除已用於三星旗艦機種S20 Ultra系列，也出貨大陸智慧型手機品牌廠，亞光因而決定在日本東京提出侵權訴訟，控告三星電子日本分公司侵權。

受到新冠肺炎疫情影響，亞光今年第1季稅後淨損1.14億元，每股淨損0.41元，為連續16季獲利後首度出現單季虧損，隨著大陸廠區復工，亞光第2季合併營收回升至38.8億元，季增32.77%，累計今年上半年合併營收68.04億元，年減25.85%。

(時報資訊)