華盛頓與北京的媒體拉鋸戰再度升溫。大陸《環球時報》總編輯胡錫進今在微博發文，表示據他所瞭解，美方至今拒絶給大陸記者續簽，陸方做好了從美國被迫撤出全部記者的最壞準備，還稱「並將猛烈報復」。

胡錫進說，在驅逐60多名中國大陸記者、無差別將所有大陸駐美記者簽證縮短為3個月後，美國很可能透過不予簽證延期，導致更多大陸記者不得不離開美國。

他表示，目前距離美國設定的8月6日簽證到期只剩幾天時間，據他瞭解，雖然在美國的陸方記者都已按美方要求提交申請，但尚無一人獲得延期簽證，近40位記者甚至迄今沒有收到辦理簽證延期手續的通知。

他要問「華盛頓這是要幹什麼？」，他說，美國政府最近一系列對大陸的打壓不斷刷新人們對美國認知的下限，陸方肯定不會坐視不理，「必定會有正當的回應」。

胡錫進表示，很多美國記者在中國大陸生活了很多年，此外，美國在香港還有幾百個記者，中美媒體戰進一步升級，誰最難受，是明擺著的。

他並呼籲美國駐陸記者也要透過他們的媒體行動起來，阻止美國務院瘋狂的行為。

(旺報 )