資深藝人羅霈穎失聯多日，昨(8/3)晚間被發現陳屍八德路上的工作室，身上已出現屍斑，推測2日前已猝逝，享年59歲，死訊震驚外界，事實上羅霈穎原以本名「羅璧玲」闖蕩演藝圈20多年，作風洋派且堅強做自己，不追求改名換運，但她某天突然告知記者媒體以後叫她「羅霈穎」，相傳有「兩大原因」打破她的鐵齒。

1960年出生的羅霈穎本名為羅璧玲，演藝生涯前25年都以本名為人所熟知，據《三立新聞網》報導，演藝圈流行改名換運，但羅璧玲沒想過要改，始終相信自己命很好，只是這20多年來，當「羅璧玲」的她接連遇人不淑，前男友甚至欠債1千多萬，讓她覺得這一生都在為別人而活，坦言當「羅璧玲」實在太累，除了情路坎坷外，另一個促使她改名的原因，是到上海社區開發的投資事業。

羅霈穎經歷連年的衰事，對於這極差的運氣越想越不對，恰好李翊君帶女兒去找羅霈穎認識多年的命理老師改名，那位老師過去就曾跟羅霈穎說過，她的本名會讓她一生吃苦，但她鐵齒不信，老師更解析，改了名會讓她投資賺錢，也會有好對象，不再遇上讓她花大錢的男人，考量生涯大投資在即，她毅然將本名「羅璧玲」改掉，並全面通知親友及記者，未來別再以「羅璧玲」稱呼她，要叫她「羅霈穎」。

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