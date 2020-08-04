立院5名跨黨派立委近期因涉貪汙遭檢調聲押，台北地院將在今下午裁定涉案相關人士是否羈押。律師黃帝穎指出，目前偵查階段仍應無罪推定，但一旦如果收錢涉貪，恐難逃七年以上有期徒刑。

近日台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，5立委遭聲押，檢方懷疑，李賄款價碼是以「交情」、「出力程度」為區分，其中民進黨立委蘇震清目前收賄最多，前後收賄約2000餘萬元，國民黨立委廖國棟則收了900餘萬，陳超明收了600餘萬，時力前黨主席徐永明則收200餘萬。至於前立委陳唐山則收50餘萬，估計總金額3750餘萬。

中時報導指出，涉案8人在聲押庭中均否認犯罪，蘇辯稱是借貸關係，另陳超明等人則稱是政治獻金或捐款，陳超明並稱有依法向監察院申報這筆錢，但檢方認為立委參加公聽會就收100至200萬元，已逾正常禮儀行情，甚至非選舉期間收受政治獻金，也有違法之虞。

對此，律師黃帝穎在臉書PO文指出，立委貪污遭調查，「代表檢調掌握重要初步證據，成功說服法院核發對國會辦公室的搜索票，甚至聲請羈押禁見，他指出，「偵查中仍應無罪推定，立委行使職權若收錢，不違背職務收受賄賂罪，但一旦涉貪，恐難逃七年以上有期徒刑」。

名律師黃帝穎臉書。(圖/翻攝自 黃帝穎 臉書)

另外，依《貪污治罪條例》第5條第1項規範，對於職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者、意圖得利，或擅提或截留公款或違背法令收募稅捐或公債者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣六千萬元以下罰金。

(中時新聞網)