為何趙少康當年選輸陳水扁？王世堅曝當年關鍵

資深媒體人趙少康過去曾以無黨籍的身分參選台北縣立委，一舉囊括23.5萬票，創造「趙少康旋風」，更得到了「政治金童」的美名，但在1994年卻在台北市長選舉中敗給陳水扁，就此退出政壇；對此，台北市議員王世堅指出，當年趙少康的失敗，「是敗在他自己」。

王世堅在中天新聞政論節目《新聞深喉嚨》中指出，1994年他本人雖然沒有參選公職，但是當年他在輔選上出過許多力，而當年趙少康敗給陳水扁，最大的原因就是「他自己」，王世堅表示，趙少康在選前動員深藍選民，從台北市東南西北四大方向進行遊行造勢，而這畫面對於選舉結果影響相當深遠！

王世堅表示，當時他們「本土派」、「台灣派」見此畫面，危機感大增，該畫面更引發選民自動棄保，進而造就了趙少康的敗北，王世堅認為，或許趙少康自己也明白，那次的車隊遊行激發了本土意識的危機，進而提高了陳水扁的選票。

(中時新聞網)