前副總統陳建仁伉儷上午前往台北賓館弔唁前總統李登輝，陳建仁盛讚李前總統是「哲學總統」，還說他曾為了是否出席李元簇喪禮請示李前總統，一聊就是兩個小時。

陳建仁表示，李登輝是台灣之父，民主先生，也是哲學家總統，確實是台灣的偉人，不僅推動台灣民主改革，提升台灣經濟發展，而且也照顧弱小團體，台灣有他真好，希望李前總統在天之靈繼續守護台灣，讓台灣更加美好。也能朝向獨之自主民主的法治人權的國家邁進，也懇求李前總統在天之靈保估台灣子民，都能享受更美好幸福的日子。

陳建仁也說，他在留言紙條上寫著，「你是民主鬥士，是經濟推動者，你是弱勢照護者，希望您在天之靈繼續守護台灣，你所愛的地方」。

他也說，曾跟李前總統有很多互動機會，最近一次是李元簇前副總統往生時拜訪他，本來只有短短15分鐘請示他是否出席喪禮，是否發表致詞，結果聊了兩個小時，從他身上看到了好學新知且具有前瞻見識、博學廣識的長者，是好的經濟學家、政治家也是好的宗教家，台灣有他真有福氣。

此外，監察院長陳菊上午也前往弔唁李前總統，但並未對外發言。

(中時 )