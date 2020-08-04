台電苗栗區營業處為響應經濟部振興在地經濟，到三義鄉規畫員工一日遊，暢遊在地景點感受地方風情外，並促進當地經濟。（台電提供／何冠嫻苗栗傳真）

台電苗栗區營業處為響應經濟部振興在地經濟，到三義鄉規畫員工一日遊，暢遊在地景點感受地方風情外，並促進當地經濟。（台電提供／何冠嫻苗栗傳真）

台電苗栗區營業處為響應經濟部振興在地經濟，到三義鄉規畫員工一日遊，暢遊在地景點感受地方風情外，並促進當地經濟。（台電提供／何冠嫻苗栗傳真）

台電苗栗區營業處為響應經濟部振興在地經濟，7月到南庄鄉知名景點積極性消費後，8月再到三義鄉勝興車站等景點，藉由員工一日遊活動，帶動當地商家經濟。

1日台電將振興經濟列車開進三義鄉勝興車站，安排250餘位員工眷屬，搭乘苗栗著名的鐵道自行車、鴨箱寶親子DIY彩繪以及參觀水美木雕街購買木雕製品、木雕博物館等。

當天適逢三義與日本長野縣姊妹市進行遠距視訊文化交流「豐收食節」。苗栗縣長徐耀昌出席活動，得知台電苗栗區營業處也辦理振興在地經濟旅遊活動，向處長胡忠興表達肯定與感謝之意，三義鄉長呂明忠也到台電活動現場向員眷致意，謝謝大家到三義消費，提振地方經濟。

台電苗栗區營業處長胡忠興表示，上次在南庄鄉辦理振興地方經濟相當成功，除讓員工紓解工作壓力外，亦可促進當地地方經濟，這次到三義鄉期盼透過區處員眷棉薄之力，為在地商家盡一份心力，帶動苗栗地方經濟。

(中時 )