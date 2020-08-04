雷霆和金塊正面對決，雙方在下半場互有領先，正規賽打完109戰平，延長賽約基奇連中四元，率領金塊121比113逆襲獲勝。約基奇非常神勇，繳出30分、12籃板、10助攻的超級大三元成績單，波特也貢獻37分、12籃板，兩人是金塊能夠擊敗強敵的勝利功臣。

除了約基奇和波特外，蒙提莫里斯挹注17分、4籃板、4助攻，米爾沙普17分、6籃板；雷霆陣營，亞歷山大24分、5籃板，保羅23分、8助攻，賈林納利20分，托特10分，納爾13分。

第三節，米爾沙普籃下連進兩球，約基奇和蒙提莫里斯連投帶罰合計攻下17分，金塊全面開火，拖特、保羅和賈林納利也迅速回擊，兩隊互有超前，不過雷霆依舊保有81比78的領先局面。

決勝節，保羅飆進三分球，雷霆領先7分；波特再度連得4分，約基奇籃下出手破網，蒙提莫里斯突破上籃，金塊在最後27秒逆轉領先1分，保羅兩罰一中，最後2.9秒兩隊戰成109平手。

延長賽雷霆不但進攻熄火，就連防守也漏洞百出，反觀約基奇火力全開，個人獨拿8分，憑藉一己之力就足以擊垮敵軍，率領丹佛大軍帶著勝利揚長離去。

(中時 )