英國媒體報導，稱大陸「字節跳動」公司即將宣布在倫敦設立TikTok總公司。對此，TikTok相關負責人回應陸媒詢問，雖未證實此事，但也表態「的確在探討在美國之外設立TikTok總部的可能性」。

根據英國媒體報導，TikTok的母公司字節跳動，與英國政府達成協議，公司總部要從北京遷往倫敦。英國首相強生發言人回應，這是個商業決定。

北京日報報導，經詢問，TikTok相關負責人回應稱，「我們的確在探討在美國之外設立TikTok總部的可能性」。

TikTok是「字節跳動」旗下的全球短影音平台，鼓勵用戶在平台上發揮創意創作內容。與大陸用戶所使用的「抖音」不同的是，TikTok專注於海外市場，也是近年來大陸輸出最成功的App之一。今年疫情期間，TikTok曾多次拿下全球App下載量冠軍。

近期，TikTok在美國、印度等市場遭到封禁。TikTok在美業務還被CFIUS（美國外資投資委員會）以威脅數據安全為由強制要求出售。

(旺報 )