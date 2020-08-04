蘋果（Apple）在今年度第三季財報會議中鬆口表示，今年新一代iPhone（暫稱iPhone 12）的推出時間點將會比往年更晚幾周，證實先前外界傳聞。而來自供應商的消息指出，iPhone 12今年將分兩次推出，兩款6.1吋新機將率先販售。

電子時報報導，今年4款新iPhone發表可能會分為兩階段，首先發布兩款6.1吋iPhone 12，後來再發布6.7吋和5.4吋的iPhone 12。由於蘋果已經確認iPhone 12系列將比正常計畫的9月首發時間延後，蘋果供應鏈中台灣PCB製造商也透露，新iPhone出貨量將在今年第四季才達到高峰。

蘋果已於上周公布2020第三季財報，並在電話財報會議中表示，相較於往年，今年新一代iPhone 12將會推遲數周才發表。高通日前也表示Q3業績會略為下滑，是因為一款5G手機將延後推出，但業績在Q4就會回升。綜合高通與蘋果的「官方說法」，iPhone 12系列延期亮相已是不可改變的事實。

除了發表日期，大家最關注的還有新機售價，爆料人Komiya（@komiya_kj）最新提出，他認為5.4吋iPhone 12入門價格（64GB）與iPhone 11（64GB）持平，將是699美元（約新台幣20800元）。

(中時新聞網)