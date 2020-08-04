漁村面臨人口老化、外流與經濟相對弱勢挑戰，急需創造新生機。高雄彌陀漁村在產、官、學、在地團體及漁青共同參與合作下，開發在地特有旅遊商業模式及建置魚創客基地，已增加漁村就業機會及造訪旅遊人次，活絡在地經濟，翻轉彌陀漁村！

為協助漁村創生及永續，農委會漁業署自2018年起，委託學校成立陪伴輔導團隊，進入社區給予陪伴、諮詢及輔導，瞭解漁村發展現況，並協助盤點漁村「人、地、產」資源，尋找漁村發展地方創生的亮點及潛力。

在漁業署陪伴輔導團隊四處走訪下，發現彌陀在地漁青張博仁，對於他的家鄉有發展地方創生的願景及構想，張博仁回鄉從事水產養殖業，並在養殖魚塭旁經營「餘香咖啡」，有感於彌陀漁港在前瞻水環境計畫支持下，漸漸有遊客造訪，也看見漁村發展旅遊經濟的一道曙光，為強化讓遊客駐足停留的誘因，在漁業署協助之下，與彌陀區漁會共同合作，整合漁港、漁村資源，開發能讓遊客駐足停留的商業模式。

2019年漁業署協助將海岸光廊漁民活動中心空間活化為彌陀物產直販所，營造販賣咖啡、輕食與在地漁特產品的場域，以及遊客能停留休息的空間；另外，利用在地產地餐桌等活動，促進遊客進入彌陀漁村觀光體驗與消費，推動地產地消，增加漁村就業機會及造訪旅遊人次，造成在地經濟發展，增加農漁民收益。

為了讓更多青年返回彌陀創業從事水產養殖工作，2020年漁業署持續與相關單位合作，建置魚創客基地，提供養殖實作場域及技術指導，提高漁青創業成功機率；另外持續強化在地旅遊經濟模式，包括營造戶外漁村市集、旅遊路線規劃設計、培育導覽解說職能、營造食魚教育空間等，完整地方創生藍圖。

彌陀漁村在產、官、學、漁青共同參與下，成功開展在地漁村特有商業模式，讓遊客瞭解彌陀漁港獨特的魅力，是社會共同參與推動創生的典範，翻轉了彌陀漁村，可以預見的是，這個小而美的漁村，潛藏著無窮的生機與商機。

(工商 )